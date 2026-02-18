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Он / Она

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

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от 300₽ до 1800₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Проект посвящён исследованию дуальности мужского и женского начал, созидания и разрушения, внешнего и внутреннего. После своей первой персональной выставки Козачёнок усиливает динамику живописи и продолжает работать с изометрическими пространствами, сознательно нарушая композиционные законы и деконструируя не только пространство, но и ощущение времени. Её интуитивная живопись строится на психологическом напряжении и эффекте иллюзии: скрытые слои изображений раскрываются через камеру мобильного телефона благодаря авторской технике инверсии цвета и форм. В диалоге с её работами Егор Корешков впервые представляет живопись, соединяя личный опыт с символическими образами и экспериментируя с восприятием пространства. Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00

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