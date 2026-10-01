Вечер с гостями из Resonance Moscow — Агнец и Михаил Разлогов. Агнец — электронный музыкант и участник Resonance Moscow. Сочетая эмоциональный вокал с деконструированной электроникой, он исследует новые звуковые формы и текстуры на стыке экспериментальной клубной музыки. Михаил Разлогов (mishxn, DJ Walk) — диджей, продюсер и куратор релизов Resonance Moscow и oramica, ведущий шоу на Radio Kurs. Выступал на Outline, Signal и Arma17. Его релизы выходили на Infinito, internetghetto и других независимых лейблах. Лайн-ап: Kriskomiss Shishkova Mgun.30 бэк-ту-бэк Tagin Ebn Агнец бэк-ту-бэк Mishxn Saratsukerman бэк-ту-бэк Hale J Вход свободный.