Odyssey: Friends & Family
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Одиссея в рамках гастрольно-инструментального проекта Friends & Family едет на живописную панорамную террасу столицы. Лайнап: ALEXEY IZOTOV, DIBIDABO, FAKE MOOD, AZA SIRELIS. Бронь столов по телефону. FC / DC / 21+
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