Очередное психологическое шоу
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Очередное психологическое шоу, в котором разбирают проблемы зрителей из зала. На сцене: Александр Щёкотов, журналист Лиза Ющук, комик Ярослава Рындина, психолог Во время концерта ты можешь заказывать блюда и напитки из полноценного меню — в клубе есть собственная кухня. А до или после выступления — возвращаться на веранду, чтобы продолжить вечер.
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