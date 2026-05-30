Очередное психологическое шоу, в котором разбирают проблемы зрителей из зала. На сцене: Александр Щёкотов, журналист Лиза Ющук, комик Ярослава Рындина, психолог Во время концерта ты можешь заказывать блюда и напитки из полноценного меню — в клубе есть собственная кухня. А до или после выступления — возвращаться на веранду, чтобы продолжить вечер.