Что, если главный герой кино не человек, а сам свет? А сюжет — это танец форм, рождённый из ритма города или хаоса подсознания? На лекции разберут ключевые манифесты кино 1920-х годов: от чистых абстракций до бунтарского дада и пугающих снов сюрреализма, и узнают, почему этот взрыв актуален до сих пор. Ровно сто лет назад, на волне послевоенного потрясения, кинематограф совершил радикальный прыжок — от рассказа к чистой выразительности. Дадаисты, сюрреалисты и поэты абстракции превратили экран в лабораторию по взлому реальности, создав визуальный язык, без которого немыслимо авторское кино сегодня. Увидишь, как пионеры вроде Ханса Рихтера и Ласло Мохой-Надя отказались от сюжета и актёров, чтобы заставить танцевать геометрические фигуры, и как из мелькания форм и света рождается новая вселенная на экране. Погрузишься в абсурдный мир «Антракта» Рене Клера и в загадочные опыты Ман Рэя. Посмотришь отрывки из «Андалузского пса» Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали и обсудишь, как сюрреалисты заставили кино думать не головой, а инстинктами. Зачем идти? Чтобы понять, откуда растут корни у самого смелого современного кино, видеоарта и клипов. Чтобы расшифровать язык, на котором говорят с нами гении, разобравшие реальность на части и собравшие её заново такой, какой мы её никогда не видели. Лектор: Илья Комисаров — киновед, студент киноведческой мастерской «Сеанс».