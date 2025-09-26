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Ocean Cruise w/ Tocadisco

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 1199₽ до 3999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первая сессия в пространстве концептуальной библиотеки Community под теплым названием «Океанский круиз». Это путешествие в бескрайние просторы электронной музыки, океан друзей, добро пожаловать на борт круизного лайнера! В лайн-апе: TOCADISCO (Germany) ANJEI DEEP SAVIN SEAMAN MONADO ARSIA VO:DA SARAB HUNTER (TN) FAKE AWAKE MASTEROV (Bday set) Резерв столов +7 (499) 811-08-11

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