Ты когда-нибудь замечал, что самые тревожные и загадочные сцены в кино словно сошли с картин сюрреалиста? Парящие котелки, люди с закутанными лицами, яблоки, застилающие весь экран — это не просто находки режиссера, это цитаты. Приходи на лекцию, где сможешь разгадать главный ребус кинематографа: как картины Рене Магритта стали языком, на котором говорят Хичкок, Линч и Тарантино. Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая.