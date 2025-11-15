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Образы Рене Магритта в кинематографе

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Ты когда-нибудь замечал, что самые тревожные и загадочные сцены в кино словно сошли с картин сюрреалиста? Парящие котелки, люди с закутанными лицами, яблоки, застилающие весь экран — это не просто находки режиссера, это цитаты. Приходи на лекцию, где сможешь разгадать главный ребус кинематографа: как картины Рене Магритта стали языком, на котором говорят Хичкок, Линч и Тарантино. Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая.

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