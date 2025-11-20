Термин «бессознательное» давно закрепился в повседневной речи. Но осознаем ли мы на самом деле, что за механизмы он описывает? Интуитивно понятно, что бессознательное — это что-то скрытое от обычной логики и поэтому описать словами сходу не получится. А нарисовать? На лекции разберёшь на примере известных картин, в чём отличие символов, знаков, метафор, поэтических образов от образов бессознательного. Какие образы и средства художественного выражения использовали сюрреалисты (Сальвадор Дали, Рене Магритт), чтобы рассказать о бессознательном? Встречу проведёт: Светлана Большунова — магистр психологии и арт-терапии, практикующий Эмоционально-образный терапевт, клинический психолог. Художник (член союзов: ТЦХДПИ секция живописи и графики, член Ассоциации художников-педагогов Москвы и Подмосковья).