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obraza net

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Это сокрушительная музыка и сокрушительная поэзия. Пытаясь охарактеризовать группу, критики одновременно сравнивают ее с 2HCompany и с GSPD, хотя более полярные музыкальные явления трудно себе представить. obraza net - это мощные биты и электроника, безумно драйвовые живые выступления до седьмого пота. Но это также сильная лирика, мелодекламация, и песни-истории. Следующий сольник в Петербурге будет в лучшем случае в середине осени. Так что не пропусти апрельское выступление!

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