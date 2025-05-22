Лекция о меняющихся канонах женской красоты: от Древнего Египта до наших дней. На примере мировых шедевров ты узнаешь, кем вдохновлялись художники и кто для них являлся идеалом. Вместе с лектором ты сможешь проследить удивительную эволюцию этих идеалов: от пышных форм первобытных Венер, олицетворяющих плодородие, до современных Instagram-богинь. А ещё ты: — узнаешь, почему в каменном веке ценились широкие бедра и почему индивидуальность не имела значения; — перенесёшься в Древний Египет, где Клеопатра принимала молочные ванны, а искусство макияжа достигло небывалых высот; — отправишься в Древнюю Грецию — родину первых бюстгальтеров и знаменитых Венер — и узнаешь пикантную легенду о Венере Каллипиге; — узнаешь о том, как в Средневековье женщина оказалась между образом святой и обвинениями в колдовстве, а в эпоху готики в моду вошли высокие лбы, выбритые брови и бледность; — сможешь разобраться, как Рубенс воспевал пышные формы в эпоху барокко и как Мэрилин Монро стала секс-символом XX века; — обсудишь с другими участниками, какой идеал женской красоты господствует сегодня и как на него влияют социальные сети и современная культура. Лектор: Наталья Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн-лекций, приглашённый преподаватель в ведущие ВУЗы Москвы. На ужине тебя будут ждать фирменные блюда от шеф-повара в сопровождении вина или ароматного чая/кофе. На память о мероприятии у тебя останутся фотографии от профессионального фотографа. В стоимость билета включено: — лекция; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.