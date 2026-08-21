Только на одну ночь две промо-группы объединятся, чтобы соединить два фундаментальных жанра в одном пространстве — мрачную тёмную эстетику танцевальной электронной музыки и холодную индустриальную фактуру техно. Зал в распоряжении Dark Bloom и их напористого хардгрув, дакр и индастриал техно. • Roks • Evidance • Xdmt • Peach Touch • Kirüsh • Evgeny Danilov • Hihique Двор: Oberwave и их чувственная музыка тела • Morze • Marlene • Manipulation • Ptichka3000