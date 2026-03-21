Мартовский шоукейс для тех, кто любит побыстрее и пожестче. В этот раз сосредоточатся на мрачной сырой электронной музыке для тела (EBM) и тем, что называют телесной перкуссией (body music). Машинные ритмы, индустриальные семплы, крики и вздохи, ворох свечей и ни единого источника света. Настрой понятный, состав экспериментальный: на сцене будут новые артисты и уже известные.