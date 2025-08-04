В рамках выставки предполагается выстроить и визуализировать не только диалог между владельцем и объектом искусства, построенный на эмоциональной составляющей, но и исследовать дуальность сцепки коллекционер–галерист. Первоначальный выбор галериста создает вариативное поле, ограниченное определенной выборкой произведений, тем самым оказывая влияние на выбор коллекционера. Выступая посредником в процессе обретения коллекционером желаемых объектов, галерист подчас способен сам вставать на позицию коллекционера, желающего обладать тем объектом, с которым на определенном этапе он вынужден расстаться, тем самым оставляя внутри себя лакуну. Коллекционер в свою очередь находится в перманентном состоянии необходимости выбора внутри этого поля, где те или иные объекты сохраняют свою потенцию «объектов желания». В рамках локального выставочного эксперимента зрителю предлагают сделать выбор, основанный лишь на первоначальном эмоциональном импульсе и близости субъективным предпочтениям, оставив за скобками прочие факторы. На выставке можно будет увидеть работы как классиков современного российского искусства, так и авторов молодого поколения. Среди художников, чьи произведения можно будет увидеть на выставке: Олег Целков, Анатолий Зверев, Константин Звездочётов, Оскар Рабин, Леонид Пурыгин, Андрей Гросицкий, Александр Цикаришвили, Гоша Острецов, Дмитрий Булныгин, Кирилл Кто, Аня Канфер, Оля Австрейх, Анна Андржиевская, Ринат Волигамси, Сергей Вэ, Константин Чирков, Катя Гранова, Катя Никитина, Петр Беленок, Влад Кульков, Анастасия Кузнецова, Варя Выборова, Анна Бёрч и др. Время работы: ежедневно, 12:00–21:00.