Представь, что ты оказался мартовским вечером 1963 года в зябком Нью-Йорке: давай отправимся в гости к тем, кто несмотря на все безумие жизни внешней и внутренней, остался в истории искусства автором одиноких полос, случайных капель и цветных пятен. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.