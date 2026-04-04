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  1. Москва
  2. События

Нью-йоркская школа: Джексон Поллок, Марк Ротко, Барнетт Ньюман и др.

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+

Про событие

Представь, что ты оказался мартовским вечером 1963 года в зябком Нью-Йорке: давай отправимся в гости к тем, кто несмотря на все безумие жизни внешней и внутренней, остался в истории искусства автором одиноких полос, случайных капель и цветных пятен. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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