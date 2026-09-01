«Новый календарь». Старинная и современная музыка.
Старая Басманная, 15Ас4
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от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Концерт-размышление о времени, где старинная музыка XVII–XVIII веков встречается с сочинениями современных композиторов, а её кульминацией станет произведение Настасьи Хрущёвой, созданного специально для Евгении Марковой и Владимира Кирасирова. Домра, мандолина, гитара и редкий вандерфогель создадут особое камерное звучание, а свечи, атмосфера старинного особняка и бокал благородного красного вина станут идеальным аккомпанементом этому изысканному вечеру.
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