Новогодняя ярмарка
Берсеневский переулок, 5с2
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Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали
Про событие
Новогодняя ярмарка, где соберут мастеров, художников и создателей уникальных вещей. Никаких безликих сувениров — только работы, наполненные теплом и искренностью: арт-объекты, украшения, керамика — подарки, которые действительно будут радовать. 20-21 декабря с 12:00 до 20:00
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