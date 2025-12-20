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Новогодняя ярмарка

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Новогодняя ярмарка, где соберут мастеров, художников и создателей уникальных вещей. Никаких безликих сувениров — только работы, наполненные теплом и искренностью: арт-объекты, украшения, керамика — подарки, которые действительно будут радовать. 20-21 декабря с 12:00 до 20:00

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