Новогодняя ярмарка, где соберут мастеров, художников и создателей уникальных вещей. Никаких безликих сувениров — только работы, наполненные теплом и искренностью: арт-объекты, украшения, керамика — подарки, которые действительно будут радовать. 20-21 декабря с 12:00 до 20:00