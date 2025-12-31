Вечер с праздничным меню от шеф-повара Артёма Сипугина, концертом джаз-бэнда и вечеринкой после полуночи. Каждого гостя будет ждать небольшой ностальгический подарок. А ещё команда «Публики» проведёт праздничную лотерею с новогодними подарками. Праздничная программа: Во втором зале будут смотреть самое новогоднее кино и слушать музыкальный огонек от коллектива «Знакомый мотив», а в первом — праздничную музыку на пластинках. В каждый билет входит: — сет праздничного меню: сливочная намазка с красной икрой, тартин, бриошь, эклер, паштет из курицы с красным вином, оливье, горячее на выбор: утиная ножка конфи, соус жю, толчёный картофель / лосось мисо, зелёный горошек, картофельное пюре. — игристое в полночь, велком-напиток — пунш в течение первого часа, для детей — лимонад