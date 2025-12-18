Хранители медиаархива Музея «Гараж» Ирина Гахова и Яна Нохрина обсудят, как галеристы, художники, кураторы, искусствоведы, музыканты и гости выставок проводили праздничное время и отмечали Новый год. В архиве Музея нередко встречаются материалы, связанные с праздниками. Для этого показа были отобраны новогодние видео из фондов «Художественные проекты» и «Видеодокументация художественного процесса», а также из архивов Нины Зарецкой (Арт-Медиа-Центр «TV Галерея»), группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), Германа Виноградова и Сергея Борисова. Ты увидишь и праздничные столы, и важные события отечественной культурной жизни, а также узнаешь новые факты из истории современного искусства. Конец декабря и начало января разных годов сольются в визуальный нарратив, сопровождающийся комментариями хранителей. После ты сможешь обсудить увиденное и послушать специальный архивный плейлист от Ирины Гаховой на крыше Музея. Ирина Гахова — искусствовед, исследовательница позднесоветской и российской андерграундной культуры, старший хранитель медиаархива Музея «Гараж». Окончила Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. Яна Нохрина — кино- и видеоархивист, исследовательница экспериментального кино и видеоарта, кинокуратор, хранитель медиаархива Музея «Гараж». Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, факультет свободных искусств и наук. С 2022 года — соосновательница фестиваля экспериментального любительского кино ВНУТРИ.