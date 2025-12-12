Предновогодний аукцион в Gazgolder
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
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Про событие
На выставке будут представлены работы: Salvador Dali, Yoshikatsu Tamekane, Chong-Il Woo, Евгений Чес, Макс Лытов, Виктор Яичников, Ляля Ваганова, Рамиль Карипов, Анастасия Шемякина Александр Вайсман Tim Grib Состоится также аудиовизуальное выступление композитора Арсения Трофима на фортепиано. Главным событием вечера станет аукцион современного искусства, который пройдет в формате иммерсивного шоу
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