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Новиградское веселье

Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки

Про событие

Полюбившийся гостям небольшой праздник, где каждый может прийти в костюме и получить за это награду в конкурсе. Так же участников ждут народные гулянья, песни и танцы. Вход по предварительной брони. Бронь столов по тел.

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