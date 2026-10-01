Новиградское веселье
Камергерский переулок, 5/7
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Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Про событие
Полюбившийся гостям небольшой праздник, где каждый может прийти в костюме и получить за это награду в конкурсе. Так же участников ждут народные гулянья, песни и танцы. Вход по предварительной брони. Бронь столов по тел.
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