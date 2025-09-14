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«Новая реальность»: видеоигры в СССР и ранней России

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Тебе расскажут о такой домашней и уютной теме для всех геймеров — культуре и развитии видеоигр в России. История эта началась еще в советскую эпоху. Совсем молодой и диковинный отечественный рынок видеоигр наполнялся новыми творениями: от полноценных видеоигровых автоматов до копий японских приставок от Nintendo. После распада СССР этому рынку предстояло столкнуться с новой реальностью и экономикой. На лекции поговоришь о наиболее значимых вещах в отечественной видеоигровой истории. О тайтлах, людях и компаниях. Приходить можно с 16:30 Оплата: поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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