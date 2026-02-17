Новая готика
М. Пионерская, 12
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Новая готика в российском искусстве 2020-х Выставка рассматривает готику как критическую оптику для осмысления кризиса и тревоги «темных двадцатых». В проекте участвуют 19 художников, связанных с Школой дизайна НИУ ВШЭ, работающих с «готической чувствительностью». Термин «новая готика», возникший на рубеже веков, отсылает к готической литературе, романтизму, панк-культуре и темам аффекта, телесности, смерти. В проекте он переосмысляется в контексте сегодняшней России. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00
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