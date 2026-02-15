https://art.hse.ru/gallery Галерея современного искусства открылась осенью 2018 года и работает на базе московской Школы дизайна. Благодаря этому посетители могут не только знакомиться с актуальными работами современных художников, но и открывать для себя новые имена в рамках студенческих проектов. В качестве кураторов выступают преподаватели Школы и приглашённые эксперты. Кроме того, в галерее проходят классические и экспериментальные мастер-классы, перфомансы, встречи с художниками и представителями арт-профессий из России и других стран. Режим работы: 12:00 — 20:00
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Очень люблю галерею вышки, нравятся новые идеи, прихожу обычно за вдохновением. Сама училась в школе дизайна, и галерея стала для меня одним из любимых мест 💔