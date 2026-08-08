Ну что, меломаны, готовы рвать струны и глотки?! Всех любителей рок угара, кутежа и веселья ждём на ночь рок музыки в клубе «16 тонн». Молодые музыканты сыграют известные мировые хиты и поделятся собственным творчеством. Экспрессия и мощь, гитарные запилы и невероятные партии ударных рождают музыку рок, музыку с особым смыслом. Вспомнишь, споёшь и послушаешь отборные хиты зарубежных и российских исполнителей от Linkin Park до Земфиры! Тебя ждёт сногсшибательная энергия, киловаты звука и целая ночь драйва.