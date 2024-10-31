Возраст 16+
Стендап
Концерты
Про событие
Готов вновь отправиться в большое путешествие? Тебя приглашают в мир сияющих просторов музыки легендарных Nightwish. Большое кавер-шоу в исполнении группы Nimea подарит ту самую атмосферу любимых песен. Здесь стройно и звучно сплетаются виртуозные партии инструментов, чувственный вокал, проникновенные тексты и уникальная эстетика, которые сделали Nightwish одной из самых влиятельных групп в мире симфонического метала. Пусть любимые песни вновь прозвучат для прекрасной души!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи