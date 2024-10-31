Готов вновь отправиться в большое путешествие? Тебя приглашают в мир сияющих просторов музыки легендарных Nightwish. Большое кавер-шоу в исполнении группы Nimea подарит ту самую атмосферу любимых песен. Здесь стройно и звучно сплетаются виртуозные партии инструментов, чувственный вокал, проникновенные тексты и уникальная эстетика, которые сделали Nightwish одной из самых влиятельных групп в мире симфонического метала. Пусть любимые песни вновь прозвучат для прекрасной души!