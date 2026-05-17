(не)Нижний интернет: Озон
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное
Про событие
«Оскорблять игры — это разве нормально? Я не знаю. Это как-то не по-геймерски. Мэддисон… 44 ролика. Знаешь, сколько на мэйл.ру у меня роликов, Мэддисон? 2500» — Озон. По чьим-то просьбам начинается цикл лекций про (не)нижний интернет. Говорят, что первым обзорщиком в России был Мэддисон. Это не совсем так: ещё раньше в 2006 году им стал Ozon671games. Какой чушью была бы лекция, реши автор просто пересказать его биографию. Куда круче будет пройти по волнам его жизни, чтобы понять метаморфозы Озона. От врага Илюхи Мэда до его друга. От грозы телевизоров до дегустатора Боярина. От байопика Хованского до Тихого Дэна. P.S. Лектор будет выступать в костюме горничной. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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