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(не)Нижний интернет: Ларин — с Особым Цинизмом

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 50₽ до 300₽
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

«Мне нравится перманентное ощущение ненависти. Я чувствую, что живу, когда кто-то меня презирает» — Дмитрий Ларин. В любом искусстве есть два полюса. Маргинальный и Элитарный. Оба эти полюса стремятся укусить друг друга, пока все, кто между ними, запасаются попкорном... Джокер, как известно, циник. Таков и Дмитрий Ларин. Блогер, что смотрел свысока на тусовку и на собственных зрителей. Человек, который открыл в рунете тренд на элитарность и нетакусиков. Человек, что восседал в башне из слоновой кости... И остался в ней забытым, покрываясь пылью, редко сдуваемой при инфоповодах а-ля «Похищение Озона». От «Ночи на Земле» до ГекКойна От «Ларин Против» до Фалафель-патруля От Пятнадцатого Года до Коли-Хейтера Вход — любой донат. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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