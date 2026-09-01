(не)Нижний интернет: Хованский — погружение на Дно
Большой Николопесковский переулок, 13
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное
Про событие
«Мат — такой же инструмент как и пистолет: кто-то стреляет из него неумело, а кто-то раздаёт хэдшоты. Так вот я раздаю хэдшоты» — Юрий Хованский. Хованский — одна из самых многогранных личностей в российской интернет культуре. Ты можешь знать его как рэпера. Или можешь знать как кулинарного обзорщика. Или вовсе как кинорежиссера. Но он может оказаться ещё и вдохновляющим примером: человек, который из питерской коммуналки вырвался в главную интернет-богему нашей Родины. Человек, что стал одной из самых противоречивых фигур в Рунете, и одновременно открыл таких достойных личностей как Юлик... И за этим аристократическим лоском идёт... падение. Излёт популярности. Тюрьма. Эмиграция. Форс про водолаза. Мерзко, да? Быть может, ты даже напишешь в комментариях что-то в духе «ИУУУ! Кошки это не едят, кошки это не хотят!». Но цель лекции заключается в том, чтобы доказать, что даже в таком сломе можно отследить некую гениальность. Потому что, поверь, даже погружение на дно можно сделать красиво... Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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