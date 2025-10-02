Семинар, посвящённый ненасильственному общению — простому и практичному способу говорить о важном так, чтобы тебя услышали. На встрече будет теория и практика: ты узнаешь о базовых принципах ненасильственного общения и разберёшь их на реальных примерах. Что тебя ждёт: — Узнаешь, откуда появился метод и зачем он нужен — Формула OFNR (наблюдение — чувство — потребность — просьба) — Как заменять обвинения на ясные просьбы — Примеры диалогов из семьи, работы и дружбы — Базовые навыки: самоэмпатия, эмпатическое слушание, просьбы вместо требований — Как через ненасильственное общение укреплять границы и снижать стресс — Что делать с типичными ошибками («я чувствую, что ты…», общие просьбы и др.) Важно: это семинар, а не теория ради теории — ты будешь практиковаться, обсуждать и пробовать новые форматы общения прямо на встрече. Если тебе сложно выражать чувства и потребности без обид и конфликтов, хочешь научиться слушать других без защиты и нападок, то данный семинар для тебя.