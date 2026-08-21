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Соседи (Neighbors)

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Neighbors — объединение под предводительством художника Александра Тито. За плечами объединения: выставки, лекции, яркие музыкальные открытия в рамках атмосферных событий. Connected — закрытое curated-комьюнити креативных людей, созданное Таней Tenzo. Сообщество развивается через сессии живого R&B - Connected Sessions, кофе-рейвы, нетворкинг-встречи, собственный продакшн и другие форматы, объединяющие людей вокруг творчества и культуры. Вместе создают пространство, где искусство становится поводом встретиться, познакомиться и начать делать что-то вместе. Каждая встреча — возможность небольшой идеи перерасти в долгосрочную коллаборацию. За музыку отвечают друзья и резиденты объединений: Tenzo x Berfim Tito Misha Sky Smalcake Mirzo Emilien Vardi Наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Бронь стола по тел.

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