Neighbors — объединение под предводительством художника Александра Тито. За плечами объединения: выставки, лекции, яркие музыкальные открытия в рамках атмосферных событий. Connected — закрытое curated-комьюнити креативных людей, созданное Таней Tenzo. Сообщество развивается через сессии живого R&B - Connected Sessions, кофе-рейвы, нетворкинг-встречи, собственный продакшн и другие форматы, объединяющие людей вокруг творчества и культуры. Вместе создают пространство, где искусство становится поводом встретиться, познакомиться и начать делать что-то вместе. Каждая встреча — возможность небольшой идеи перерасти в долгосрочную коллаборацию. За музыку отвечают друзья и резиденты объединений: Tenzo x Berfim Tito Misha Sky Smalcake Mirzo Emilien Vardi Наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Бронь стола по тел.