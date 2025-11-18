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Недетский мир

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

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Завершение:

1190₽
Возраст 16+
Стендап
Выставки
Необычное

Про событие

Мультидисциплинарный арт-проект, созданный в рамках запуска одноимённого альбома группы «Винтаж». Альбом включает 13 треков, и каждый из них получает собственное визуальное воплощение. Так рождается цифровое пространство из 13 сцен, разворачивающихся в проекционном зале Центра Внутри. Кукольный дом становится ключевой метафорой проекта: его воображаемая, игрушечная архитектура превращается в сцену, на которой сталкиваются реальное и фантазийное, наивное и травматичное, детское и взрослое. Зритель оказывается приглашённым гостем в этот «не детский» театр. Погружаясь в цифровую среду, он проходит путь через 13 состояний, сталкивается с вытесненными ощущениями и собственным внутренним ребенком — его ранимостью, уязвимостью и силой. «Недетский мир» — digital performance, в котором искусственное создано, чтобы почувствовать живое. Ежедневно, кроме вт: 11.00-21.00 Вт: 15.30-21.00

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