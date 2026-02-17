С 16 февраля в Большом зале кинотеатра «Иллюзион» начнётся неделя мультфильмов Хаяо Миядзаки, приуроченная к прошедшему в начале года 85-летнему юбилею классика мировой анимации. Основатель студии Ghibli за несколько десятилетий своей самоотверженной работы, возвёл на экране волшебный, детально проработанный мир, по сей день побуждающий самые разные поколения зрителей возвращаться в него вновь и вновь. Материалом для картин Миядзаки обычно выступает, как богатый на образы и изящество метафор японский фольклор, так и интимные, личные переживания — даже наиболее фэнтезийные его работы, неизменно содержат едва уловимые биографические элементы. Лекцию о мирах Хаяо Миядзаки перед сеансом «Унесённых призраками» прочтёт киновед, руководитель направления «Кинопроизводство» колледжа IThub Ламара Карчава. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание по ссылке можно посмотреть.