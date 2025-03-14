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Навязчивые мысли

Фонд Ruarts
Трубниковский переулок, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Исследовательский проект Катики, художницы, которой удалось сплести воедино художественное высказывание и глубокий личный опыт, показав, что искусство способно стать инструментом исцеления. Одной из ключевых особенностей проекта стала регулярная работа Катики с психотерапевтом. Через искусство художница исследует маниакальные привязанности, обсессии, компульсивные состояния и не только, обнажая их через текстильные образы. Каждая работа, рассматриваемая как отдельный пациент, прошла анализ психиатра, получила свой диагноз и в экспозиции сопровождается официальным медицинским заключением. Произведения к этой выставке созданы из распущенных фрагментов более ранних работ – этот метод превращает уничтожение в процесс трансформации, позволяя художнице проживать, а не стирать прошлые неудачи. Выбранный формат – квадрат 1x1 метр – символизирует устойчивость и безопасное пространство, но при этом намекает на бесконечный цикл переживания. Важной частью проекта становится звук: специально созданные в соавторстве с композитором мелодии воплощают непрерывность навязчивых мыслей. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00 Понедельник – выходной.

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