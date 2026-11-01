Откуда берётся чувство «свои — чужие» и что помогает людям с разными культурными идентичностями находить общий язык. Мир легко делится на «своих» и «чужих», и почти не возникает вопроса, откуда взялось это деление. Национальная и культурная идентичность кажется чем-то само собой разумеющимся: таким родился, так воспитали. У науки на этот счёт ответы сложнее и интереснее. Альбина Галлямова изучает социобиологию и поведенческую экологию человека. На лекции она разберёт, что о формировании идентичности говорят биология, психология и социальные науки и как эти процессы влияют на представление человека о себе и окружающих. Что обсудишь: — Почему ты чувствуешь принадлежность к одним группам и ощущаешь себя чужим в других? — Откуда берётся национальная и культурная идентичность? — Насколько то, кем ты становишься, определяют биология, воспитание и общество? — Как человек может одновременно принадлежать к разным культурам и сообществам? — Что помогает людям с разными идентичностями находить общий язык? Ведущая: Альбина Галлямова, руководитель Лаборатории социобиологии и поведенческой экологии человека НИУ ВШЭ, автор научно-популярного проекта «Зачем мы такие?» Событие входит в программу Недели толерантности 2026. С 16 по 19 ноября Еврейский музей и центр толерантности проводит Неделю толерантности 2026 «Культура объединяет». Четыре дня лекций, музыки, кино и встреч о том, как традиции, язык, мода и искусство разных народов помогают людям услышать друг друга. Неделя проходит под эгидой ЮНЕСКО и входит в программу Года единства народов России.