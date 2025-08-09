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Нарастание 2.0

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

После тропического июля, с разбегу да на девятку с восьмеркой как на коня строптивого, слушать кровь закаленную и свежую на смене 2.0 С тобою: yourneck — fake emo. андерскор. сбк — вокал дрейфующий в перегрузах, в фузах и гитарах как на волнах морских, и конечно же свэг. акита — московская синева дворов, размытая меланхолия, светлая грусть. хуже не будет — это твердая уверенность в том, что как бы плохо ни было сейчас, если продолжать двигаться, продолжать жить, то все можно исправить. мемориал домашнему котёнку.

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