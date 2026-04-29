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Написано и Прочитано в Москве: космос и полёты

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Встреча с писателями проекта «Прочитано», читка современных рассказов. «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго. Миссия проекта — сделать чтение ежедневной привычкой каждого. Для этого создана бесплатная онлайн-библиотека, в которой собрано почти 2 000 рассказов (коллекция классных текстов пополняется постоянно). Раз в год «Прочитано» выпускает печатные сборники с особенным дизайном для любителей «бумажного» чтения, уже вышли два тома.

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