Встреча с писателями проекта «Прочитано», читка современных рассказов. «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго. Миссия проекта — сделать чтение ежедневной привычкой каждого. Для этого создана бесплатная онлайн-библиотека, в которой собрано почти 2 000 рассказов (коллекция классных текстов пополняется постоянно). Раз в год «Прочитано» выпускает печатные сборники с особенным дизайном для любителей «бумажного» чтения, уже вышли два тома.