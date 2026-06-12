Резидент Roots United, артист с широким музыкальным кругозором, одинаково уверенно чувствующая себя между брейксом, электро, бас-музыкой и техно. За годы за пультом она выработала собственный почерк, внимательный к пространству, к людям и к тому, как развивается ночь. И иногда самые правильные ночи случаются именно так.