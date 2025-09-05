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Техно во всех его проявлениях от лучших российских артистов: бескомпромиссное внутри — классическое снаружи. В лайнапе на двух танцполах: Sub Imperium / Ahirzhaman / FOK ~live / Horny / KHNN Yaroslav Lebedinskiy / Altruck b2b Chesnokov / Roma Ptashenko / Yung Acid / Zaur Gapienko Визуальное сопровождение от виджеев-художников: Voronaya / Bad Trip / OxWalker
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