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Наедине с собой: как тишина становится вынужденным одиночеством или выбранным уединением

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На этой лекции ты исследуешь сложные отношения между тишиной, одиночеством и уединением. В современном мире, насыщенном шумом и постоянной связью, многие из нас сталкиваются с моментами, когда тишина становится не просто отсутствием звуков, а источником глубоких переживаний и размышлений. Обсудишь два основных аспекта этой темы: 1. Вынужденное одиночество: Как обстоятельства жизни, такие как социальная изоляция, потеря близких или стрессовые ситуации, могут привести к ощущению одиночества. Рассмотришь психологические и эмоциональные последствия таких состояний и способы справляться с ними. 2. Выбранное уединение: В отличие от вынужденного одиночества, выбранное уединение может стать источником силы и вдохновения. Поговоришь о том, как время наедине с собой может помочь в самопознании, творческом процессе и восстановлении внутреннего баланса. Лекцию проведут студенты-практиканты из НИУ «Высшая школа экономики».

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