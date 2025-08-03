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Na Zare
улица Косыгина, 28с1
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от 2500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Встречай закат с великолепным видом на красавицу Москву в исполнении культовых артистов группы «Альянс», dj set от дуэта KRASA ROSA с любыми хитами. Этот вечер завершит легендарный IZHEVSKI — мастер атмосферного звучания и глубоких эмоций. В лайн-апе: Альянс / Izhevski / Krasa Rosa / Se:ver / Julia Di Dress code: cocktail / glam / casual chic. Наличие билета не гарантирует вход. В случае отказа Face Control — стоимость возвращается в полном объёме.
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