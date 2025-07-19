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На Шуме на Яузе

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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Завершение:

1500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Yauza Placeи «НА ШУМЕ» — друзья, проверенные временем и несколькими коллаборациями. Приходи, чтобы с размахом отпраздновать трёхлетие Yauza Placе и «НА ШУМЕ». В лайнапе: — молодой дуэт Asthma Boys, отметившийся на альбоме Saluki; — вокалистка с футуристичным звучанием Isentie; — электронный музыкант Monoplay, объединяющий глубокие структуры и атмосферные мелодии; — ностальгически трогательный Ilya Fisherman и другие. Наличие билета не гарантирует вход: FC / DC Забронировать стол можно по указанному номеру телефона.

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