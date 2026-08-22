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На дне

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Герои пьесы Максима Горького оказываются в неожиданных обстоятельствах – режиссёр Юрий Грымов перенёс все действие… на Рублёвку! Именно здесь хорошо знакомые персонажи проявляются во всей красе, а известный сюжет приобретает современное звучание. Не поменяв ни слова в тексте Горького, Юрий Грымов дал новую жизнь этой комичной и трагической истории, ведь яркие характеры героев живут среди нас, это и мы сами! Динамичный сюжет, тонкий психологизм, яркое музыкальное оформление в сочетании с оригинальным текстом пьесы и неповторимой режиссурой – всё это ждёт зрителей театра «Модерн». Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта.

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