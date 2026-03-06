Cемейный подряд братьев Гапиенко + коллаб с южной командой Rsb. Тёплый, плотный, классический грув с фирменным майатмовским вайбом представит Zaur Gapienko со своими резидентами: O’Kstaty и Anna Tsabertt. От Rsb выступят Cuerror, SVN, Banshee и Half to Twelve. Также общую атмосферу прокачает Dmitriy Gasparov — опытнейший мастер, лицо Quintessence и резидент клуба RNDM.