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Myatmo x Rsb

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Cемейный подряд братьев Гапиенко + коллаб с южной командой Rsb. Тёплый, плотный, классический грув с фирменным майатмовским вайбом представит Zaur Gapienko со своими резидентами: O’Kstaty и Anna Tsabertt. От Rsb выступят Cuerror, SVN, Banshee и Half to Twelve. Также общую атмосферу прокачает Dmitriy Gasparov — опытнейший мастер, лицо Quintessence и резидент клуба RNDM.

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