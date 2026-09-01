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Вечеринки
Про событие
Всё новое — это забытое старое. Мода и тренды не диктуют стиль. Момент здесь и сейчас — требует смелости. Тон вечеринки — эпоха ви-эйч-эс. Фантастическое мышление, широкие плечи, дерзость и полная отдача чувствам. Бить посуду, как Пенелопе, не придётся, но заряд той самой бесстрашной ностальгии гарантируют.
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