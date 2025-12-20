MYATMO объединит этой ночью зов на луну от Volchiy Voy, собственный фирменный стиль и характер каждого резидента, а также шипованные великолепие и нежность APOLLINARIS . Line up: IG / RAYT / APOLLINARIS (FEMME FATALE) / VOLCHIY VOY (Dekadance / Synestesia) / Vasi Sprengel / Zaur Gapienko / Stager b2b O’Kstaty / New Faith b2b Vellex