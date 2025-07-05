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Myatmo. 0507Awakening

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Когда границы исчезают — начинается MYATMO. Музыкальное путешествие в московских джунглях сквозь множество оттенков техно — от глубокого грува до плотного индустриального напора. TRUST TRUE — приглашённый гость. Его сеты — это всегда энергия, драйв и немного дерзости. Мастер и его лучший ученик — ZAUR GAPIENKO и NEW FAITH готовят B2B, который обещает быть особенным. Поддержку обеспечат резиденты Stager, IG и O’Kstaty — каждый из них готов раздать по максимуму.

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