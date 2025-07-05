Когда границы исчезают — начинается MYATMO. Музыкальное путешествие в московских джунглях сквозь множество оттенков техно — от глубокого грува до плотного индустриального напора. TRUST TRUE — приглашённый гость. Его сеты — это всегда энергия, драйв и немного дерзости. Мастер и его лучший ученик — ZAUR GAPIENKO и NEW FAITH готовят B2B, который обещает быть особенным. Поддержку обеспечат резиденты Stager, IG и O’Kstaty — каждый из них готов раздать по максимуму.