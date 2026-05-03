Мы уже здесь
ул. Казакова 8, стр. 3
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от 2500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Обычный рабочий день в офисе, когда за кофе, перекуром и разговорами возле кулера проходит время. Вот только есть одно «но» — офис находится на Марсе, связь с Землей потеряна и, кажется, никто уже довольно давно о нём не вспоминает... Продолжительность: 1 ч. 30 мин, без антракта.
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