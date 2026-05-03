ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мы уже здесь

Пространство «Внутри»
ул. Казакова 8, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Обычный рабочий день в офисе, когда за кофе, перекуром и разговорами возле кулера проходит время. Вот только есть одно «но» — офис находится на Марсе, связь с Землей потеряна и, кажется, никто уже довольно давно о нём не вспоминает... Продолжительность: 1 ч. 30 мин, без антракта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста