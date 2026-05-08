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Музыкальный лекторий и прослушивание: The Garden

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Тебя ждет рассказ о жизни и творчестве братьев Ширз, запомнившихся в медиа своими образами клоунов и общей группой The Garden. Далеко не каждому известны их сольные проекты и как строилась их карьера в общем. Экспериментал, инди рок, техно, бесконечное веяние свободы — это всё про них, и если ты хочешь открыть для себя исполнителей с новым звучанием, то обязательно заглядывай. Вход свободный, приветствуются донаты пространству. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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