Тема игры — «Караоке -Хиты» Halloween отмечают большой музыкальной вечеринкой: поют любимые хиты, танцуют, играют в Музыкальное Лото и создают атмосферу настоящей вечеринки. Тебя ждёт: Музыкальное Лото — «караоке-хиты» Halloween-атмосфера и яркие костюмы Подарки за самые эффектные образы Розыгрыши и приятные сюрпризы Танцы, песни и вечеринка после игры Расписание: 17:00 — сбор гостей, еда и напитки 17:30 — драйвовая разминка с ведущим 18:00–20:00 — Музыкальное Лото «караоке-хиты» 20:30 — вечеринка