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Papa'S Bar & Grill

Москва, Никольская ул., 10

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https://papas.ru/ Papa’s — это американский бар-гриль с историей более 25 лет. В конце 1990-х он стал первым в Москве тайным баром: наверху работала пиццерия, а в подвале скрывалось заведение, вход в которое был замаскирован под книжный шкаф. Тогда о Papa’s ходили легенды — здесь собирались иностранцы, живущие в Москве, и устраивались шумные вечеринки. В 2012 году бар переехал ближе к Кремлю, на Никольскую улицу. Особый успех пришёл во время Чемпионата мира по футболу — заведение стало главным местом для туристов. Три недели бар работал без остановки и был переполнен круглые сутки. Заслуги Papa’s отметили организаторы чемпионата: у нас проходила презентация кубка, а сейчас его копия хранится в баре на почётном месте. Пространство разделено на две зоны: бар и танцпол. Интерьер разработали архитекторы из всемирно известной команды Pacha Ibiza. Сегодня Papa’s продолжает традиции предшественника: шумные вечеринки и живая музыка по выходным, домашняя американская кухня в будни. В меню — большой выбор пиццы, фирменных бургеров, куриных крыльев и свиных рёбер с щедрыми порциями. Здесь всегда оживлённо, на танцполе играет самая разная музыка — от рока до латиноамериканских ритмов, от диско до энергичного ритм-н-блюза. По пятницам и субботам — всегда живое исполнение. Режим работы: Круглосуточно.
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Комментарии

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Bulochka
18 декабря 2021, 19:10

Благодаря кавру узнала об этом месте, антуражно, приветливый персонал и у них бывают скидки на меню. А ещё у бармена отличный вкус и знает как угодить барышне в напитках)

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