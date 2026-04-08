https://papas.ru/ Papa’s — это американский бар-гриль с историей более 25 лет. В конце 1990-х он стал первым в Москве тайным баром: наверху работала пиццерия, а в подвале скрывалось заведение, вход в которое был замаскирован под книжный шкаф. Тогда о Papa’s ходили легенды — здесь собирались иностранцы, живущие в Москве, и устраивались шумные вечеринки. В 2012 году бар переехал ближе к Кремлю, на Никольскую улицу. Особый успех пришёл во время Чемпионата мира по футболу — заведение стало главным местом для туристов. Три недели бар работал без остановки и был переполнен круглые сутки. Заслуги Papa’s отметили организаторы чемпионата: у нас проходила презентация кубка, а сейчас его копия хранится в баре на почётном месте. Пространство разделено на две зоны: бар и танцпол. Интерьер разработали архитекторы из всемирно известной команды Pacha Ibiza. Сегодня Papa’s продолжает традиции предшественника: шумные вечеринки и живая музыка по выходным, домашняя американская кухня в будни. В меню — большой выбор пиццы, фирменных бургеров, куриных крыльев и свиных рёбер с щедрыми порциями. Здесь всегда оживлённо, на танцполе играет самая разная музыка — от рока до латиноамериканских ритмов, от диско до энергичного ритм-н-блюза. По пятницам и субботам — всегда живое исполнение. Режим работы: Круглосуточно.
Карта места...
Благодаря кавру узнала об этом месте, антуражно, приветливый персонал и у них бывают скидки на меню. А ещё у бармена отличный вкус и знает как угодить барышне в напитках)